Уральский ловелас пять лет вытягивал из любовницы деньги, чтобы купить квартиру жене

Жительница Екатеринбурга Ольга спустя пять лет отношений обнаружила, что у её мужчины есть жена. Ольга и Владимир познакомились в 2017 году на сайте знакомств, мужчина уверял, что холост. Влюблённые стали часто видеться и спустя некоторое время решили стать парой, но без сожительства. Периодически Владимир просил у Ольги небольшие суммы в долг (около 50 тысяч рублей), мужчина объяснял это проблемами в строительном бизнесе. У женщины никаких подозрений это не вызывало, но со временем аппетиты ловеласа стали расти. Обман начал вскрываться, когда Владимир попросил у Ольги 150 тысяч рублей на один-два месяца и не вернул, списав всё на временные финансовые трудности. Затем он попросил одолжить ещё 100 тысяч.

"Я снова согласилась помочь. Была в тот момент за границей, перевела на карту некой Клементьевой. Со слов Владимира, его карты были заблокированы, а Клементьева является его заместителем", — объясняет потерпевшая в беседе с Ura.ru.

А в марте 2021 года мужчина взял квартиру по договору долевого участия, полсуммы внёс самостоятельно, а полтора миллиона попросил у Ольги. Несколько месяцев женщина пыталась вернуть деньги, но безуспешно. Чтобы не потерять квартиру, Ольга предложила взять кредит на себя, но с условием, что оплачивать его будет Владимир в счёт своего долга. Он согласился, но внёс только один платёж — 22 тысячи рублей. К началу ноября потери Ольги достигли двух миллионов. Тем временем Владимир прекратил общение.

Приехав в офис к возлюбленному, потерпевшая выяснила, что Владимир и та самая Клементьева, которые выдавали себя за коллег, на самом деле живут вместе с 2006 года. Ольга утверждает, что альфонс купил своей сожительнице квартиру на её деньги. Позже женщина обнаружила, что принадлежащая Владимиру стройфирма банкротится, и у неё не осталось сомнений, что мужчина брал деньги, заведомо понимая своё финансовое положение и без намерения возвращать. Ольга обращалась в правоохранительные органы, но попытки добиться справедливости пока что ни к чему не привели.

"В связи с тем, что в данной ситуации усматриваются признаки гражданско-правового спора, заявительнице было рекомендовано решать его в судебном порядке", — отметили сотрудники отдела полиции Екатеринбурга.