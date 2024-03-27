Участниками СЭЗ в новых регионах России стали уже 100 компаний и предприятий

Сто компаний, которые вошли в свободную экономическую зону (СЭЗ), направят более 43 миллиардов рублей на развитие своих проектов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил зампред российского правительства Марат Хуснуллин.

"Стратегическая задача СЭЗ — перезапустить экономику новых регионов, дать дополнительный мощный импульс для возрождения их промышленного потенциала и предпринимательской деятельности. И в этом плане показательна как динамика развития СЭЗ, так и структура реестра: например, самый крупный из ста инвестпроектов сейчас реализуется на промышленных площадках горно-металлургического комплекса, которые находятся на территории ЛНР и ДНР. В общей сложности этот участник инвестирует в развитие 25 миллиардов рублей", — подчеркнул он.

По словам вице-премьера, в реестре также находятся компании-застройщики, которые будут строить новое жильё общей площадью порядка 145 тысяч квадратных метров в новых регионах. Общий объём инвестиций превысил 43,2 миллиарда рублей, отметил Хуснуллин. Уточняется, что реализация инвестиционных проектов позволит создать 6,4 тысячи рабочих мест и трудоустроить более 45 тысяч человек.

Сотым участником СЭЗ, который Фонд развития территорий внёс в единый реестр, стало предприятие из Донецкой Народной Республики, которое разрабатывает месторождение Белая Балка. Организация будет выпускать обогащённый каолин, применяемый в производстве керамических и фаянсовых изделий.