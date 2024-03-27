В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными", — написал глава региона в телеграм-канале.
А ранее Life.ru писал, что российские подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Обломки снарядов упали в поле, повреждённых объектов и пострадавших нет. Позднее в Минобороны заявили, что были сбиты две зенитные управляемые ракеты С-200, модифицированные для ударов по земле.
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