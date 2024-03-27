Регион

Уведомления отключены

27 марта, 15:19

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными", — написал глава региона в телеграм-канале.

В Ростове из школы эвакуировали детей и учителей из-за падения квадрокоптера
В Ростове из школы эвакуировали детей и учителей из-за падения квадрокоптера

А ранее Life.ru писал, что российские подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Обломки снарядов упали в поле, повреждённых объектов и пострадавших нет. Позднее в Минобороны заявили, что были сбиты две зенитные управляемые ракеты С-200, модифицированные для ударов по земле.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров