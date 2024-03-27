Латвия отвергла возможность отправки войск НАТО на Украину

Страны НАТО не готовы отправлять войска на Украину. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. По словам женщины-политика, инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск "не была достаточно подготовлена". Кроме того, подчеркнула она, о таком шаге союзников по НАТО не просил и сам Киев. Силиня предлагает сосредоточиться именно на той помощи, которую киевский режим ждёт от Коллективного Запада, а это деньги и оружие.

"Не думаю, что инициатива Макрона была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом ещё не назрела. Говоря об отправке войск, я полагаю, мы в НАТО не готовы этого сделать", — добавила латвийский премьер.