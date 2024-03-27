Латвия отвергла возможность отправки войск НАТО на Украину
Премьер Латвии Силиня заявила, что в НАТО не готовы отправлять войска на Украину
Страны НАТО не готовы отправлять войска на Украину. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. По словам женщины-политика, инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск "не была достаточно подготовлена". Кроме того, подчеркнула она, о таком шаге союзников по НАТО не просил и сам Киев. Силиня предлагает сосредоточиться именно на той помощи, которую киевский режим ждёт от Коллективного Запада, а это деньги и оружие.
"Не думаю, что инициатива Макрона была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом ещё не назрела. Говоря об отправке войск, я полагаю, мы в НАТО не готовы этого сделать", — добавила латвийский премьер.
Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность отправить сухопутные войска западных стран на Украину. Он заявил, что Запад сделает всё для того, чтобы Россия не победила в украинском конфликте. В Верховной раде поспешили добавить, что французские войска могут дислоцироваться на границе Украины с Белоруссией.
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