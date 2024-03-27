Постоянная работа: Песков в беседе с Life.ru отреагировал на новые громкие антикоррупционные дела

Появление в России новых громких антикоррупционных дел — не кампания, а регулярная и скрупулёзная работа. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков прокомментировал новые громкие антикоррупционные дела в России. Видео © Life.ru

"Это не кампания, это постоянная работа. Скрупулёзная, которая не останавливается. Она может быть эффективна только в перспективе и за счёт постоянства", — отметил представитель Кремля.