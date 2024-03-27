Постоянная работа: Песков в беседе с Life.ru отреагировал на новые громкие антикоррупционные дела
Песков — о новых антикоррупционных делах: Это не кампания, а постоянная работа
Появление в России новых громких антикоррупционных дел — не кампания, а регулярная и скрупулёзная работа. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков прокомментировал новые громкие антикоррупционные дела в России. Видео © Life.ru
"Это не кампания, это постоянная работа. Скрупулёзная, которая не останавливается. Она может быть эффективна только в перспективе и за счёт постоянства", — отметил представитель Кремля.
Ранее Life.ru сообщал об аресте замглавы ФТС Елены Ягодкиной. Басманный суд отправил генерал-полковника таможенной службы в СИЗО до 26 мая. По версии следствия, Ягодкина превысила полномочия в области регистрации алкогольной продукции, в результате чего в бюджет было недоплачено 1,2 миллиарда рублей. Чиновница раздавала фирмам безотчётные акцизные марки и подписывала документы на их выдачу. 48-летней Ягодкиной грозит до десяти лет колонии. Свою вину она не признала. Должность замглавы ФТС Ягодкина занимает с осени 2019 года.
ТАСС / Сергей Карпухин