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27 марта, 18:44

Постоянная работа: Песков в беседе с Life.ru отреагировал на новые громкие антикоррупционные дела

Песков — о новых антикоррупционных делах: Это не кампания, а постоянная работа

Появление в России новых громких антикоррупционных дел — не кампания, а регулярная и скрупулёзная работа. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков прокомментировал новые громкие антикоррупционные дела в России. Видео © Life.ru

"Это не кампания, это постоянная работа. Скрупулёзная, которая не останавливается. Она может быть эффективна только в перспективе и за счёт постоянства", — отметил представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал об аресте замглавы ФТС Елены Ягодкиной. Басманный суд отправил генерал-полковника таможенной службы в СИЗО до 26 мая. По версии следствия, Ягодкина превысила полномочия в области регистрации алкогольной продукции, в результате чего в бюджет было недоплачено 1,2 миллиарда рублей. Чиновница раздавала фирмам безотчётные акцизные марки и подписывала документы на их выдачу. 48-летней Ягодкиной грозит до десяти лет колонии. Свою вину она не признала. Должность замглавы ФТС Ягодкина занимает с осени 2019 года.

Алтайский чиновник попался на коррупции и лишился имущества на 300 млн рублей
Алтайский чиновник попался на коррупции и лишился имущества на 300 млн рублей
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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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