"Предал всех, кого мог": Политолог назвал Данилова псом Януковича и Порошенко

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не только потому, что тот незадолго до своей отставки оскорбил спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, поглумившись над его фамилией. О других причинах рассказал "Царьграду" политолог Юрий Кот.

По его словам, настоящая причина кроется в желании Зеленского зачистить политическое поле от любых намёков на конкурентов. Есть и ещё причина — намерение Данилова избежать наказания за преступления, которые он совершил.

Кот напомнил, что СНБО Украины — это полувоенная организация, так что если президент страны не вправе выполнять обязанности, его функции должен взять на себя глава СНБО, что обозначено в законе страны.

Политолог обратил внимание, что Данилов "с радостью бы плюхнулся" в президентское кресло, если бы ему приказали, при этом он за свою карьеру "предал всех, кого мог".

"Он был верным псом Януковича, предал Януковича, потом верным псом Порошенко. Теперь он верный пёс Зеленского", — перечислил Кот.