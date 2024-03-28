Глава ВККС Украины подал в отставку после скандала с гражданством
Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины ушёл в отставку
Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Роман Игнатов. Обложка © Сайт ВККСУ
Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Роман Игнатов ушёл в отставку, передаёт пресс-служба комиссии.
В минувшем году всплыли данные от СБУ о том, что у Игнатова есть российское гражданство. Правда, спецкомиссия позднее не подтвердила эти данные.
"27 марта 2024 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление председателя комиссии Игнатова Романа Николаевича об освобождении его от должности члена ВККСУ по собственному желанию", — указано в сообщении.
По данным Комиссии, Игнатов стал членом ВККСУ 1 июня 2023 года, а 6 июня стал её председателем.
Ранее Юрий Игнат был уволен с поста советника командования Воздушных сил Украины 16 марта. На следующий день на выход указали Дмитрию Лиховому, который занимал пост пресс-секретаря группировки войск "Таврия".