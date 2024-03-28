Глава ВККС Украины подал в отставку после скандала с гражданством

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Роман Игнатов ушёл в отставку, передаёт пресс-служба комиссии.

В минувшем году всплыли данные от СБУ о том, что у Игнатова есть российское гражданство. Правда, спецкомиссия позднее не подтвердила эти данные.

"27 марта 2024 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление председателя комиссии Игнатова Романа Николаевича об освобождении его от должности члена ВККСУ по собственному желанию", — указано в сообщении.