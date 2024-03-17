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17 марта, 04:34

В рядах ВСУ новая отставка, на этот раз — пресс-секретаря группировки войск "Таврия"

Пресс-секретарь группировки войск "Таврия" Лиховой ВСУ подал в отставку

Пресс-секретарь группировки войск "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой ушёл в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook*.

Находясь на этой должности, он часто рассказывал в эфире украинского телемарафона, что происходит в зоне ответственности "Таврии", в том числе на территории недалеко от Авдеевки, которую российские бойцы месяц назад освободили.

"Я уже не начальник отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", — предупредил Лиховой.

По его словам, обстановка в зоне ответственности "Таврии" сейчас сложная, но контролируемая. Почему именно Лиховой подал в отставку, он не сказал, но загадочно заявил, что, находясь в этой должности, получил подтверждение тому, о чём слышал и догадывался, подчеркнув, что "многие знания преумножают печали". Лиховой не стал вдаваться в подробности, чем станет заниматься, написав только, что возвращается к выполнению повседневных обязанностей.

В ВСУ признали, что отошли ещё из двух населённых пунктов на Авдеевском направлении
В ВСУ признали, что отошли ещё из двух населённых пунктов на Авдеевском направлении

Череда отставок в ВСУ началась ещё в феврале, когда Владимир Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" страны. После этого украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, при том что слово "отставка" не фигурирует ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного. Позже министр обороны Незалежной Рустем Умеров всё-таки подтвердил увольнение главкома. Новым главкомом ВСУ был назначен уроженец Владимирской области, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Позднее Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ).

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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