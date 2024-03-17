В рядах ВСУ новая отставка, на этот раз — пресс-секретаря группировки войск "Таврия"

Пресс-секретарь группировки войск "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой ушёл в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook*.

Находясь на этой должности, он часто рассказывал в эфире украинского телемарафона, что происходит в зоне ответственности "Таврии", в том числе на территории недалеко от Авдеевки, которую российские бойцы месяц назад освободили.

"Я уже не начальник отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", — предупредил Лиховой.

По его словам, обстановка в зоне ответственности "Таврии" сейчас сложная, но контролируемая. Почему именно Лиховой подал в отставку, он не сказал, но загадочно заявил, что, находясь в этой должности, получил подтверждение тому, о чём слышал и догадывался, подчеркнув, что "многие знания преумножают печали". Лиховой не стал вдаваться в подробности, чем станет заниматься, написав только, что возвращается к выполнению повседневных обязанностей.