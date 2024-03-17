На Украине связали отставки спикеров ВСУ с зачисткой армии от людей Залужного
Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ Юрий Игнат / Дмитрий Лиховой
Отставки официальных спикеров оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" ВСУ Дмитрия Лихового и командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната являются продолжением избавления украинской армии от приближённых бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники.
"Людей Залужного меняют на новых", — сообщил изданию один из источников, комментируя увольнение Лихового и Игната, которые практически ежедневно появлялись со своими комментариями по ситуациям на фронте в эфире украинского телемарафона.
Увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ дало старт отставкам и чисткам в рядах украинской армии. Напомним, Юрий Игнат был уволен с поста советника командования Воздушных сил Украины 16 марта. На следующий день на выход указали Дмитрию Лиховому, который занимал пост пресс-секретаря группировки войск "Таврия".