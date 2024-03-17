На Украине связали отставки спикеров ВСУ с зачисткой армии от людей Залужного

Отставки официальных спикеров оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" ВСУ Дмитрия Лихового и командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната являются продолжением избавления украинской армии от приближённых бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники.

"Людей Залужного меняют на новых", — сообщил изданию один из источников, комментируя увольнение Лихового и Игната, которые практически ежедневно появлялись со своими комментариями по ситуациям на фронте в эфире украинского телемарафона.