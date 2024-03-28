В МИД указали на признаки подготовки НАТО к конфликту с Россией

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на то, чтобы подготовиться к возможному военному столкновению с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"Расширение румынской авиабазы — ещё одно доказательство того, что Североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона. <...> Всё это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной", — приводит РИА "Новости" слова представителя российского дипведомства.

В МИД пообещали отслеживать действия Румынии, а также оценивать возникающие риски и учитывать их в ходе военного планирования. Кроме того, форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит в Польше и Прибалтике. В ведомстве пояснили, что подобная активность войск Североатлантического альянса носит провокационный характер, обостряет военную напряжённость у границ с РФ и создаёт дополнительные угрозы безопасности Российского государства.