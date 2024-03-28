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28 марта, 07:32

В МИД указали на признаки подготовки НАТО к конфликту с Россией

МИД: Активность НАТО в Восточной Европе направлена на столкновение с Россией

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на то, чтобы подготовиться к возможному военному столкновению с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"Расширение румынской авиабазы — ещё одно доказательство того, что Североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона. <...> Всё это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной", — приводит РИА "Новости" слова представителя российского дипведомства.

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В МИД пообещали отслеживать действия Румынии, а также оценивать возникающие риски и учитывать их в ходе военного планирования. Кроме того, форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит в Польше и Прибалтике. В ведомстве пояснили, что подобная активность войск Североатлантического альянса носит провокационный характер, обостряет военную напряжённость у границ с РФ и создаёт дополнительные угрозы безопасности Российского государства.

А ранее Life.ru рассказывал, что НАТО строит у побережья Чёрного моря в Румынии гигантскую военную базу. Стоимость объекта оценивается в примерно 2,5 миллиарда евро, а разместиться в ней смогут 10 тысяч солдат. Основой для строительства базы станет ранее существовавшая авиабаза альянса "Михаил Когэлничану".

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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