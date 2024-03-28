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28 марта, 08:25

Депутаты ЕП подняли вопрос о причинах блокировки мирного соглашения по Украине

Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер поинтересовались, почему Запад в 2022 году заблокировал мирное соглашение по Украине. Соответствующее обращение опубликовано в базе законодательного органа. Они задали Еврокомиссии несколько прямых вопросов.

"Знала ли комиссия об этой попытке заключить мирное соглашение? Если да, то какую роль она сыграла в этом процессе? Что активно сделала комиссия для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией — помимо поставок оружия, которые только разжигают войну? Ожидает ли комиссия, что война будет продлена поставками оружия из ЕС? Если нет, то почему?" — спросили парламентарии.

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Напомним, весной 2022 года Россия и Украина проводили мирные переговоры. Они проходили в Стамбуле. Результатом стал ряд договорённостей, которые Киев сначала утвердил, но потом с подачи Запада отказался подписывать соответствующий документ. Президент РФ Владимир Путин не раз указывал, что в срыве мира виновен Запад. А в марте 2024 года стали известны подробности документа. Как подчёркивали в Кремле, на данный момент они неактуальны и сегодня Незалежную ждут другие условия.

Обложка ©

Unsplash / Frederic Köberl

Матвей Константинов
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