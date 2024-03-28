"Путь актёра": На онлайн-марафоне "Движения первых" научат управлять эмоциями и телом
"Движение первых" запускает онлайн-марафон "Путь актёра"
Всероссийское сообщество "Движение первых" запускает онлайн-марафон "Путь актёра", где можно будет научиться управлять своими эмоциями и телом. Пройти собственный творческий путь смогут желающие со всей России с 27 марта по 26 июля 2024 года.
Участников марафона ждут семь творческих заданий, которые позволят познакомиться с базовыми навыками мастерства актёра, а также встречи с артистами. Они поведают свои истории успеха и раскроют секреты актёрской деятельности. Победители "Пути актёра" получат подарки от организаторов марафона. Для того чтобы узнать подробности о программе и зарегистрироваться, необходимо перейти по ссылке.
"Движение первых" запускает онлайн-марафон "Путь актёра". Обложка © будьвдвижении.рф
А ранее Life.ru писал, что "Движение первых" объявило приём заявок на конкурс "Портрет эрмитажного кота". Для участия детям от 8 до 18 лет необходимо прислать рисунок кота до 31 марта 2024 года и объяснить, почему нарисованного пушистика можно назвать эрмитажным.
Напомним, что "Движение первых" было образовано по личному распоряжению президента России Владимира Путина. Его деятельность направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, учащиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования. Первый съезд движения прошёл в декабре 2022 года в Доме молодёжи в Москве.