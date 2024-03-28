"Путь актёра": На онлайн-марафоне "Движения первых" научат управлять эмоциями и телом

Всероссийское сообщество "Движение первых" запускает онлайн-марафон "Путь актёра", где можно будет научиться управлять своими эмоциями и телом. Пройти собственный творческий путь смогут желающие со всей России с 27 марта по 26 июля 2024 года.

Участников марафона ждут семь творческих заданий, которые позволят познакомиться с базовыми навыками мастерства актёра, а также встречи с артистами. Они поведают свои истории успеха и раскроют секреты актёрской деятельности. Победители "Пути актёра" получат подарки от организаторов марафона. Для того чтобы узнать подробности о программе и зарегистрироваться, необходимо перейти по ссылке.

"Движение первых" запускает онлайн-марафон "Путь актёра". Обложка © будьвдвижении.рф

А ранее Life.ru писал, что "Движение первых" объявило приём заявок на конкурс "Портрет эрмитажного кота". Для участия детям от 8 до 18 лет необходимо прислать рисунок кота до 31 марта 2024 года и объяснить, почему нарисованного пушистика можно назвать эрмитажным.