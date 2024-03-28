Россия не участвует в упомянутых Шольцем консультациях по Украине, заявили в Кремле

Россия не принимает участия в обсуждении украинского урегулирования на уровне советников, о котором говорил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, наших советников нет", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.