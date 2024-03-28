Россия не участвует в упомянутых Шольцем консультациях по Украине, заявили в Кремле
Песков: РФ не участвует в консультациях по Украине, о которых сообщил Шольц
Россия не принимает участия в обсуждении украинского урегулирования на уровне советников, о котором говорил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, наших советников нет", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Глава Правительства ФРГ ранее заявил, что часть стран, включая Украину, сейчас на уровне советников по безопасности обсуждают, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу.
Тем временем в Германии назвали главное препятствие на пути мирного урегулирования конфликта на Украине. По мнению немецкого политика Сары Вагенкнехт, Западу нужно перестать вооружать Киев и начать переговоры.
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