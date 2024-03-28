Два украинских беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду
Гладков: Два беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Белгороду
Системой ПВО сбиты два украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к городу Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа на подлёте к городу… В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Таврове осколком повреждён сарай", — написал он в телеграм-канале.
Глава области также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы сейчас уточняют последствия атаки со стороны ВСУ.
Напомним, накануне системой ПВО было сбито три украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к Белгороду. Чуть позже средства противовоздушной обороны уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
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