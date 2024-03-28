Регион

Уведомления отключены

28 марта, 09:56

Два украинских беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду

Гладков: Два беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Белгороду

Системой ПВО сбиты два украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к городу Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа на подлёте к городу… В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Таврове осколком повреждён сарай", — написал он в телеграм-канале.

Глава области также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы сейчас уточняют последствия атаки со стороны ВСУ.

В подмосковном лесу нашли беспилотник самолётного типа
В подмосковном лесу нашли беспилотник самолётного типа

Напомним, накануне системой ПВО было сбито три украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к Белгороду. Чуть позже средства противовоздушной обороны уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Обложка ©

Getty Images / Baykar Press Office

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров