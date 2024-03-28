Два украинских беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду

Системой ПВО сбиты два украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к городу Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа на подлёте к городу… В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Таврове осколком повреждён сарай", — написал он в телеграм-канале.