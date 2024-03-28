Священник из ДНР рассказал, кому молиться для защиты от терроризма
Священник Дмитрий Трибушный: В критической ситуации можно молиться своими словами
В православной традиции нет какого-то специального святого, который бы считался защитником от терроризма, одна искренняя молитва и вера помогут сохранить в душе мир и покой даже в самых сложных ситуациях. Таким мнением поделился писатель и священник из ДНР Димитрий Трибушный.
"Прежде всего в критической ситуации важно обращаться непосредственно к самому Господу, который всегда настроен на связь с нами. А дальше мы слушаем своё сердце. У нас есть в молитвах неусыпающая Богородица", — советует собеседник сайта МК.ru.
Если сердце расположено, например, к святителю Николаю Чудотворцу, можно молиться и ему, говорит священник. А если так вышло, что человек совсем не знает молитв, то можно просто от чистого сердца обратиться к Спасителю своими словами. Наша "тревога найдёт эти слова", обещает Трибушный.
Ранее священник Павел Островский рассказал, как россияне, собравшиеся у стихийного мемориала по жертвам теракта в "Крокус сити холле", поддержали его, когда он начал читать заупокойные молитвы. Он призвал всех неравнодушных найти время, чтобы посетить место трагедии. Это поможет справиться со скорбью. Своими советами для тех, кто воспринял трагедию "Крокуса" близко к сердцу, поделились и психологи. Оказывается, даже небольшая поездка за город поможет снять стресс.
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