Священник из ДНР рассказал, кому молиться для защиты от терроризма

В православной традиции нет какого-то специального святого, который бы считался защитником от терроризма, одна искренняя молитва и вера помогут сохранить в душе мир и покой даже в самых сложных ситуациях. Таким мнением поделился писатель и священник из ДНР Димитрий Трибушный.

"Прежде всего в критической ситуации важно обращаться непосредственно к самому Господу, который всегда настроен на связь с нами. А дальше мы слушаем своё сердце. У нас есть в молитвах неусыпающая Богородица", — советует собеседник сайта МК.ru.