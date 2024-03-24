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24 марта, 05:53

Священник Павел Островский: Молитва у стихийных мемориалов очень нужна людям

К зданию "Крокус сити холла" в Красногорске беспрестанно приходят люди, чтобы положить цветы, игрушки или белые воздушные шары на мемориал в честь жертв теракта. Многие приходят целыми семьями, ведут с собой за руку маленьких детей, плачут и молятся, кто как может. Священник Павел Островский рассказал, как собравшиеся у места скорби россияне поддержали его, когда он начал читать заупокойные молитвы.

Мемориал в честь жертв теракта в "Крокус сити холле". Видео © Telegram / Павел Островский

"Когда начал молиться вслух, петь заупокойные молитвы, то все в едином порыве поддержали. Ведь нет никаких человеческих слов, чтобы выразить ту боль, пронзившую людские сердца, отчего и остаётся только молитва Господу о даровании сил и мудрости, чтобы жить дальше. Чтобы помочь и поддержать тех, кто лишился своих родных, кто страдает от ран и переживает за раненых близких", написал священнослужитель в личном телеграм-канале.

Островский добавил, что молитвы у стихийных мемориалов очень нужны скорбящему обществу. Он призвал всех неравнодушных найти время, чтобы посетить место трагедии.

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Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Забор у здания "Крокуса" утопает в цветах и игрушках, которые приносят скорбящие россияне, а в Северной столице больше тысячи человек, взяв свечи в руки, образовали живую надпись на Дворцовой площади. Свечи зажглись и на стенах Останкинской телебашни, а в Дубае окрасилась в цвета российского триколора "Бурдж-Халифа". Кроме того, молодёжь из разных стран запустила акцию #prayforrussia в знак солидарности с народом России.

Обложка ©

Telegram / Павел Островский

Юрий Лысенко
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