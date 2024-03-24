Священник Павел Островский: Молитва у стихийных мемориалов очень нужна людям

К зданию "Крокус сити холла" в Красногорске беспрестанно приходят люди, чтобы положить цветы, игрушки или белые воздушные шары на мемориал в честь жертв теракта. Многие приходят целыми семьями, ведут с собой за руку маленьких детей, плачут и молятся, кто как может. Священник Павел Островский рассказал, как собравшиеся у места скорби россияне поддержали его, когда он начал читать заупокойные молитвы.

Мемориал в честь жертв теракта в "Крокус сити холле". Видео © Telegram / Павел Островский

"Когда начал молиться вслух, петь заупокойные молитвы, то все в едином порыве поддержали. Ведь нет никаких человеческих слов, чтобы выразить ту боль, пронзившую людские сердца, отчего и остаётся только молитва Господу о даровании сил и мудрости, чтобы жить дальше. Чтобы помочь и поддержать тех, кто лишился своих родных, кто страдает от ран и переживает за раненых близких", — написал священнослужитель в личном телеграм-канале.