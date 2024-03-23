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"Хочется держаться вместе": Ида Галич расплакалась у мемориала перед "Крокусом"

Ида Галич принесла цветы к "Крокусу" и со слезами сказала, что горе объединило

23 марта, 16:02
Площадка возле "Крокуса" после теракта. Обложка © Telegram / IdaGalich

Площадка возле "Крокуса" после теракта. Обложка © Telegram / IdaGalich

Блогер Ида Галич показала, как выглядит площадка возле подмосковного "Крокус сити холла" после вчерашнего теракта. Она принесла цветы к стихийному мемориалу в память о погибших, число которых уже превысило 130 человек.

Ида Галич показала территорию возле "Крокуса" после теракта. Видео © Telegram / IdaGalich

"В такие минуты очень хочется держаться вместе (по себе знаю), но все будто понимают, что сейчас создавать скопление нельзя, поэтому долго возле стихийного мемориала не задерживаются", поделилась блогер.

Она рассказала, что горожане приходят целыми семьями, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. По её словам, все относятся друг к другу вежливо и с пониманием, никто не задаёт лишних вопросов.

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Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. СК РФ сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, из них четверо террористов пытались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину преступников задержали в Брянской области, в сотне километров от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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