"Хочется держаться вместе": Ида Галич расплакалась у мемориала перед "Крокусом"
Ида Галич принесла цветы к "Крокусу" и со слезами сказала, что горе объединило
Площадка возле "Крокуса" после теракта. Обложка © Telegram / IdaGalich
Блогер Ида Галич показала, как выглядит площадка возле подмосковного "Крокус сити холла" после вчерашнего теракта. Она принесла цветы к стихийному мемориалу в память о погибших, число которых уже превысило 130 человек.
Ида Галич показала территорию возле "Крокуса" после теракта. Видео © Telegram / IdaGalich
"В такие минуты очень хочется держаться вместе (по себе знаю), но все будто понимают, что сейчас создавать скопление нельзя, поэтому долго возле стихийного мемориала не задерживаются", — поделилась блогер.
Она рассказала, что горожане приходят целыми семьями, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. По её словам, все относятся друг к другу вежливо и с пониманием, никто не задаёт лишних вопросов.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. СК РФ сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, из них четверо террористов пытались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину преступников задержали в Брянской области, в сотне километров от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.