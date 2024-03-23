"Хочется держаться вместе": Ида Галич расплакалась у мемориала перед "Крокусом" Ида Галич принесла цветы к "Крокусу" и со слезами сказала, что горе объединило 23 марта, 16:02 Площадка возле "Крокуса" после теракта. Обложка © Telegram / IdaGalich

Блогер Ида Галич показала, как выглядит площадка возле подмосковного "Крокус сити холла" после вчерашнего теракта. Она принесла цветы к стихийному мемориалу в память о погибших, число которых уже превысило 130 человек.

Ида Галич показала территорию возле "Крокуса" после теракта. Видео © Telegram / IdaGalich

"В такие минуты очень хочется держаться вместе (по себе знаю), но все будто понимают, что сейчас создавать скопление нельзя, поэтому долго возле стихийного мемориала не задерживаются", — поделилась блогер.

Она рассказала, что горожане приходят целыми семьями, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. По её словам, все относятся друг к другу вежливо и с пониманием, никто не задаёт лишних вопросов.

Авторы Татьяна Миссуми