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28 марта, 12:34

"Зеркало организма": Россиянам рассказали, при каком налёте на языке нужно срочно бежать к врачу

Врач Чиркова: При появлении тёмного налёта на языке нужно срочно идти к доктору

При появлении тёмного налёта на языке нужно срочно идти к доктору. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

При появлении тёмного налёта на языке нужно срочно идти к доктору. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Если на языке и щеках появился тёмный, трудно отделяемый налёт, то нужно срочно бежать к врачу, призвала терапевт Ольга Чиркова. Врач пояснила, что язык должен быть влажным, чистым и розовым.

"Язык — зеркало организма, он должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Если налёт имеет тёмные оттенки, не отделяется или отделяется, повреждая слизистую, переходит на щёки и глотку, вызывает боль и дискомфорт, срочно обратитесь к врачу, — объяснила терапевт в беседе с NEWS.ru.
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Евгения Мосс
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