"Зеркало организма": Россиянам рассказали, при каком налёте на языке нужно срочно бежать к врачу
Врач Чиркова: При появлении тёмного налёта на языке нужно срочно идти к доктору
При появлении тёмного налёта на языке нужно срочно идти к доктору. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Если на языке и щеках появился тёмный, трудно отделяемый налёт, то нужно срочно бежать к врачу, призвала терапевт Ольга Чиркова. Врач пояснила, что язык должен быть влажным, чистым и розовым.
"Язык — зеркало организма, он должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Если налёт имеет тёмные оттенки, не отделяется или отделяется, повреждая слизистую, переходит на щёки и глотку, вызывает боль и дискомфорт, срочно обратитесь к врачу, — объяснила терапевт в беседе с NEWS.ru.
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