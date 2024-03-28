"Зеркало организма": Россиянам рассказали, при каком налёте на языке нужно срочно бежать к врачу

Если на языке и щеках появился тёмный, трудно отделяемый налёт, то нужно срочно бежать к врачу, призвала терапевт Ольга Чиркова. Врач пояснила, что язык должен быть влажным, чистым и розовым.

5 опасных болезней, которые можно вычислить по сухости во рту

5 опасных болезней, которые можно вычислить по сухости во рту

Кстати, многие стоматологи спорят, когда же правильно чистить зубы — перед завтраком или после? В этом материале Life.ru читайте про пользу первого варианта, а здесь — про плюсы второго.