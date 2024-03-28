ЭИСИ: Трагедия в "Крокусе" и атаки на Белгород сплотили всю Россию — от граждан до корпораций

Целью любой террористической акции становится моральное разложение общества, опустошение и страх, но в случае с трагедией в "Крокус сити холле" 22 марта ни одна из этих "задач" не была выполнена. К такому выводу пришли участники сегодняшнего круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Российское общество ответило на чудовищное преступление сплочением, показало свою гражданскую зрелость, единство в горе и в радости, в дни побед и трагедий, приверженность высоким идеалам и традиционным ценностям.

Эта атака имела одну-единственную цель — посеять панику, разлад в нашем обществе. Врагов напугала консолидация страны вокруг Владимира Путина и флага, и они пытались ужасом террора разбить это состояние мобилизации. Но не получилось в очередной раз, заявил в ходе круглого стола директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Одна из таких ценностей проявляется особенно ярко — единство российского народа и при обстрелах в Белгородской области, и при теракте в "Крокусе". Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова восхитилась, с какой самоотверженностью люди бросались спасать других.

"Россияне оказались способны, без преувеличений, на чудеса. Это часть нашего народного характера. Ощущение гордости за страну и за людей выросло и окрепло. Это относится и к бизнесу. В России наступила эпоха, в которой в последнее время стала проявляться социальная ответственность бизнеса. Например, "Яндекс.Такси" отреагировали мгновенно — сделали поездки в районе "Крокуса" бесплатными. В тот же строй встали банки, заявляя о списании кредитов, о пересмотре условий. Причём практически все: от федеральных флагманов до региональных банков", — отметила она.

Если говорить про международную реакцию, то в большинстве своём международное сообщество выразило огромную поддержку. Особенно хотелось бы выделить лидеров почти всех стран СНГ, которые выразили сочувствие и вновь подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом. Большая часть мира — от президентов до простых граждан — показала, что в трудный для России момент политика должна отходить на второй план, а на первый выходит человечность.

"Большинство крупных еврочиновников вроде Урсулы фон дер Ляйен и представителей внешнеполитических ведомств европейских государств осудили террористическую акцию, но и нашлись те страны, которые встали особняком. Латвия, например, запретила гражданам приближаться к российскому посольству, чтобы почтить память жертв теракта. Абсолютно бессмысленная и бесчеловечная демонстрация русофобии — только так это можно назвать. Глава МИД Литвы вроде выразил соболезнования, но призвал "не терять фокус", видимо, намекая на все политические противоречия между нашими странами", — указал член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.

Если мы рассмотрим реакцию США, то она особо примечательна. Госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Белого дома Джон Кирби осудили террористический акт, вот только второй сразу заявил, что Украина не имеет к этому никакого отношения, хотя его об этом и не спрашивали. По-моему, своим заявлением он только усилил убеждённость многих людей в том, кто является заказчиком этого теракта, добавил учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Алексей Малинин.

Трагедию в подмосковном "Крокусе" нельзя отрывать от происходящего и в других регионах страны, ключевым образом в приграничных. Обстрелы Белгородской области и её жителей — это чудовищные акты против человечества, тот же терроризм, считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"То, что мы видим, — это продолжение украинского национализма. Они так же сейчас обстреливают мирных людей в Белгородской и других областях, в наших исторических регионах. Всё это звенья одной цепи. У них стоит абсолютно классическая террористическая цель — запугать наш народ", — указал участник круглого стола.

С ним согласился и модератор обсуждения Владимир Шаповалов. По его словам, варварские бомбардировки Белгорода, попытки прорыва на территорию региона, убийства мирных жителей в приграничных областях, разрушение инфраструктуры — это масштабные террористические действия киевского режима.

"Это один почерк, это одни и те же люди, которые, в общем-то, и не скрывают это. Заметьте, как руководитель СБУ Малюк буквально день-два назад хвалился терактами, которые совершила Украина", — отметил Шаповалов.

У теракта было несколько задач, одна из которых — разобщить жителей многонациональной и многоконфессиональной России. Но, несмотря на провокации, межнациональное единство в нашей стране продолжает крепнуть, убеждены эксперты ЭИСИ.

Долгосрочный замысел заказчиков был направлен на обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий, которые затем должны перейти в острую конфликтную фазу и разрушить наше общество изнутри. Те, кто планировал преступление, очевидно, исходили из того, что именно межнациональные конфликты в своё время стали причиной гибели СССР. Действуя по шаблону, они и сегодня рассчитывали на схожий эффект. Однако за прошедшие 30 лет ситуация изменилась, люди хорошо усвоили трагический урок. Общество понимает, как работают технологии разрушения и хаоса, включается режим самосохранения, рассуждает политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.