Политолог указала на объединение банковского сектора на фоне теракта в "Крокусе" и обстрелов ВСУ

Банковский сектор РФ объединился вместе с другим социально ответственным бизнесом и помогает пострадавшим при теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), а также от обстрелов ВСУ приграничных территорий и действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом в беседе с Life.ru заявила гендиректор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.

"Большинство известных банков выступили с инициативой урегулировать долги пострадавших и их семей: "Альфа-банк", Сбербанк, "Совкомбанк", Газпромбанк. Сплочённость показывают все: от граждан, сдающих кровь, до банкиров, оказывающих финансовую помощь. В этом и есть вся Россия — каждый на своём месте делает всё, чтобы облегчить жизнь пострадавших", — отметила она.