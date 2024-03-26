Политолог указала на объединение банковского сектора на фоне теракта в "Крокусе" и обстрелов ВСУ
Политолог Линдигрин: Банки РФ помогают пострадавшим в "Крокусе" и при обстрелах
Банковский сектор РФ объединился вместе с другим социально ответственным бизнесом и помогает пострадавшим при теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), а также от обстрелов ВСУ приграничных территорий и действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом в беседе с Life.ru заявила гендиректор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.
"Большинство известных банков выступили с инициативой урегулировать долги пострадавших и их семей: "Альфа-банк", Сбербанк, "Совкомбанк", Газпромбанк. Сплочённость показывают все: от граждан, сдающих кровь, до банкиров, оказывающих финансовую помощь. В этом и есть вся Россия — каждый на своём месте делает всё, чтобы облегчить жизнь пострадавших", — отметила она.
Напомним, ранее стало известно, что российские банки спишут кредиты пострадавших в "Крокусе". О таких мерах объявили многие крупные финансовые организации.
22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их арестовали. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
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