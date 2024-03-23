Российские банки обещали списать кредиты пострадавших в "Крокусе"

Российские банки сообщили, что спишут кредиты клиентов, которые пострадали во время террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле". В частности, такие заявления уже сделали "Совкомбанк", "Хоум Банк" и "Дом.рф".

Сбербанк также пообещал, что решит вопрос с кредитами раненных в результате теракта. А в ВТБ рассказали, что рассмотрят все обращения от пострадавших клиентов и решат вопрос с каждым индивидуально. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) также предложила списать все задолженности потерпевших.