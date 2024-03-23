Российские банки обещали списать кредиты пострадавших в "Крокусе"
"Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru
Российские банки сообщили, что спишут кредиты клиентов, которые пострадали во время террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле". В частности, такие заявления уже сделали "Совкомбанк", "Хоум Банк" и "Дом.рф".
Сбербанк также пообещал, что решит вопрос с кредитами раненных в результате теракта. А в ВТБ рассказали, что рассмотрят все обращения от пострадавших клиентов и решат вопрос с каждым индивидуально. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) также предложила списать все задолженности потерпевших.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. СК РФ сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Выплаты раненым составят до трёх миллионов рублей. Отдельная поддержка коснётся детей, чьи родители погибли в "Крокусе". Кроме того, власти берут на себя расходы по организации похорон. Сейчас запущен телеграм-чат, где собрана информация для всех, кого коснулась трагедия.