В России разработали рекомендации на случай призыва детей к терактам

Подростку в случае получения в соцсетях сообщения с призывом совершить теракт нужно заблокировать отправителя и сообщить взрослым, а не вступать со злоумышленниками в диалог. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

"Если поступают угрозы или предложения, вступать в переписку с неизвестными нельзя. Сразу заблокируйте этот контакт. Немедленно сообщите об этом взрослым", — пояснил министр в беседе с ТАСС.

В ведомстве добавили, что также не следует никому пересылать сообщения с подобными угрозами. Обычно террористы и провокаторы используют в Сети роботов-имитаторов живого общения для запугивания пользователей. Кроме того, Минпросвещения рекомендует детям избегать опасных мест и ситуаций, а также безоговорочно следовать инструкциям взрослых и сотрудников правоохранительных органов.

"Если вам стало известно о готовящемся теракте, немедленно сообщите родителям или учителям. Самостоятельная попытка помешать преступнику может привести к непоправимым последствиям", — указано в рекомендациях.

Родителям следует заранее провести разъяснительную беседу с детьми обо всех возможных рисках и угрозах в Интернете. Если ребёнок испытывает стресс и тревогу из-за угроз, нужно обратиться к психологу. Помимо того, важно поддерживать связь со школой, если ребёнок получил подобное сообщение. Тогда руководство образовательного учреждения сможет обеспечить защиту всех обучающихся. Первый замминистра просвещения уточнил, что рекомендации уже направлены в регионы.