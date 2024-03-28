В Тыве девятилетняя девочка от "скуки" предложила женщине совершить теракт

В Тыве девятилетняя девочка предлагала незнакомой женщине совершить массовое убийство, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. На видео — та самая несовершеннолетняя в отделе полиции. Своё поведение она объяснила "скукой".

Девочка из Тывы предложила незнакомой женщине совершить теракт и была доставлена в отдел полиции. Видео © VK / МВД по Республике Тыва

"Школьница призналась, что от скуки решила написать незнакомому абоненту, который был сохранён в телефоне её старшей сестрой, сообщение с предложением совершить за вознаграждение противоправное деяние, на что пришёл ответ с угрозой сообщить о её действиях в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Судя по опубликованной выдержке из той самой переписки, девочка предложила собеседнику полмиллиона рублей за "убийство людей". А когда ей в ответ пришли угрозы обратиться в полицию, та сразу извинилась и попросила не делать этого.