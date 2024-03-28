В Тыве девятилетняя девочка от "скуки" предложила женщине совершить теракт
В Тыве девятилетняя девочка предлагала незнакомой женщине совершить массовое убийство, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. На видео — та самая несовершеннолетняя в отделе полиции. Своё поведение она объяснила "скукой".
Девочка из Тывы предложила незнакомой женщине совершить теракт и была доставлена в отдел полиции. Видео © VK / МВД по Республике Тыва
"Школьница призналась, что от скуки решила написать незнакомому абоненту, который был сохранён в телефоне её старшей сестрой, сообщение с предложением совершить за вознаграждение противоправное деяние, на что пришёл ответ с угрозой сообщить о её действиях в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Судя по опубликованной выдержке из той самой переписки, девочка предложила собеседнику полмиллиона рублей за "убийство людей". А когда ей в ответ пришли угрозы обратиться в полицию, та сразу извинилась и попросила не делать этого.
Известно, что семья девочки благополучная, на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состояла, но теперь будет. Кроме того, в отношении матери ребёнка составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.
Напомним, теракт в комплексе "Крокус сити холл" в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Вооружённые террористы ворвались в зал, где вот-вот должен был начаться концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они собирались перейти границу с Украиной. По последним данным, трагедия унесла жизни 143 человек. Тем временем из больниц выписано 90 пострадавших, ещё 74 остаются под наблюдением врачей. Уже 24 марта все четверо напавших были отправлены в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих соучастников террористов — отца и сына, продавших им использованную в тот вечер машину, а 26 марта под стражу заключили мужчину, сдавшего жильё главарю банды. Вероятно, они знали о планах боевиков.
После страшных событий россияне начали массово получать предложения совершить теракт. Как отмечала руководитель "Лиги безопасного Интернета" Екатерина Мизулина, большинство таких сообщений поступает с территории Украины. Причём адресатами становятся в том числе дети и их неизвестные пытаются запугивать. МВД подготовило ряд рекомендаций о том, как защитить несовершеннолетних от вербовщиков.