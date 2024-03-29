Польские военные самолёты подняли в небо из-за "активности" России

Авиация Польши была поднята в небо из-за "интенсивной активности" России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X. Гражданам сообщили, что воздушные манёвры могут привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.