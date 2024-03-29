Польские военные самолёты подняли в небо из-за "активности" России
ВС Польши сообщили о поднятии авиации в небо из-за интенсивной активности РФ
Авиация Польши была поднята в небо из-за "интенсивной активности" России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X. Гражданам сообщили, что воздушные манёвры могут привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.
"Внимание! В воздушном пространстве Польши действуют самолёты Польши и союзников", — предупредили в ведомстве.
Напомним, что в конце января польские самолёты тоже были подняты в небо на фоне "активности" российской авиации. С начала 2024 года из-за опасений эскалации конфликта на Украине Польша усилила военную мощь. Предприятия, которые недавно были улучшены, планируют нарастить объёмы производства, поскольку их мощности заметно отстают от потребностей.
Shutterstock / FOTODOM