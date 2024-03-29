Директор ведущего передачи "Такси" раскрыл настоящую причину его госпитализации

Директор российского шоумена, телеведущего и актёра Алексея Куличкова на фоне слухов о крайне тяжёлом состоянии своего клиента заявил, что тот действительно находится в больнице, но это не более чем обследование. Об этом сообщает Regions.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Куличков был доставлен в одну из больниц Подмосковья с инсультом. Сообщалось, что ему стало плохо несколько дней назад, но он сперва отказался от предложенной госпитализации, однако на следующий день его состояние ухудшилось и его всё же забрали в медучреждение. Сам журналист заявил, что с его здоровьем всё в порядке и с ним не приключалось никаких инсультов. Широкому зрителю Алексей Куличков известен участием в телешоу "Такси", выходившем на ТНТ в период с 2005 по 2009 год.