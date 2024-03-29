В ЛНР задержали украинского шпиона, причастного к ракетным атакам на Луганск

В ЛНР задержан гражданин Украины, который передавал украинским спецслужбам данные о российских военных, а также о различных объектах и был причастен к ударам ВСУ по Луганску в мае 2023 года ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", — сообщили в ведомстве.

Этот человек вёл сбор и осуществлял передачу сотрудникам Службы безопасности Украины информации о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в СВО, а также различных стратегических объектах в ЛНР. Сам задержанный признал свою причастность к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.