В ЛНР задержали украинского шпиона, причастного к ракетным атакам на Луганск
В ЛНР задержан гражданин Украины, который передавал украинским спецслужбам данные о российских военных, а также о различных объектах и был причастен к ударам ВСУ по Луганску в мае 2023 года ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", — сообщили в ведомстве.
Этот человек вёл сбор и осуществлял передачу сотрудникам Службы безопасности Украины информации о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в СВО, а также различных стратегических объектах в ЛНР. Сам задержанный признал свою причастность к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.
"В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан", — заключили в УФСБ.
Годом ранее, 12 мая, одна из украинских ракет поразила завод, производящий химикаты в Луганске. В тот день в ЛНР отмечали праздник День Республики, поэтому в городе было много гостей, в том числе официальных лиц. Тогда в представительстве региона заявили, что ВСУ впервые применили британские ракеты Storm Shadow для обстрелов города.
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