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30 марта, 04:07

Учёные выяснили, от каких девушек мужчины теряют голову, но все и так догадывались

EP: Длинноволосые девушки занимаются сексом чаще короткостриженых

Девушки с длинными волосами занимаются сексом в два раза чаще, чем представительницы слабого пола с короткими стрижками. Обложка © Freepik / lookstudio

Девушки с длинными волосами занимаются сексом в два раза чаще, чем представительницы слабого пола с короткими стрижками. Обложка © Freepik / lookstudio

Замужние дамы с длинными ухоженными волосами имеют более насыщенную сексуальную жизнь, чем короткостриженые. С результатами необычного исследования южнокорейских учёных из Университета Йонсей, опубликованными в журнале Evolutionary Psychology, ознакомилось издание kp.ru.

Были опрошены 204 супружеские пары, при этом оценивались причёски женщин: длина, густота и ухоженность их волос. Выяснилось, что женщины с красивой шевелюрой до плеч имели больше сексуальных контактов со своими мужьями, чем дамы с короткими стрижками — такими, когда волосы не прикрывают уши или гораздо выше бровей.

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Опросив мужчин, учёные выяснили, что к длинноволосым жёнам те относятся лучше, считая их привлекательными. О стриженых супругах представители сильного пола отзывались не особо одобрительно. То есть мужские оценки совпали с их сексуальной активностью.

Корейцы сделали нехитрый вывод, что более длинные волосы усиливают мужское желание и в итоге это приводит к более частым половым контактам. Они рекомендуют женщинам, желающим улучшить сексуальную жизнь, регулярно мыть голову, коротко не стричься и пользоваться уходовыми средствами.

Заодно исследователи проверили, справедливо ли то же самое для длинноволосых мужчин. Оказалось, никаких преимуществ по сравнению с коротко стриженными или лысыми мужьями у них нет.

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А ранее россиянам рассказали, как справиться с облысением и отрастить красивую гриву. В частности, для спасения шевелюры нужно добавить в рацион яйца, шпинат, ягоды, батат, мясо, орехи, фасоль и авокадо. Водный баланс в противостоянии с облысением не менее важен: нужно выпивать полтора литра воды в день. Косметолог также настаивает на отказе от продуктов с высоким содержанием сахара.

Лариса Сафронова
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