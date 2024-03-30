Учёные выяснили, от каких девушек мужчины теряют голову, но все и так догадывались

Замужние дамы с длинными ухоженными волосами имеют более насыщенную сексуальную жизнь, чем короткостриженые. С результатами необычного исследования южнокорейских учёных из Университета Йонсей, опубликованными в журнале Evolutionary Psychology, ознакомилось издание kp.ru.

Были опрошены 204 супружеские пары, при этом оценивались причёски женщин: длина, густота и ухоженность их волос. Выяснилось, что женщины с красивой шевелюрой до плеч имели больше сексуальных контактов со своими мужьями, чем дамы с короткими стрижками — такими, когда волосы не прикрывают уши или гораздо выше бровей.

Опросив мужчин, учёные выяснили, что к длинноволосым жёнам те относятся лучше, считая их привлекательными. О стриженых супругах представители сильного пола отзывались не особо одобрительно. То есть мужские оценки совпали с их сексуальной активностью.

Корейцы сделали нехитрый вывод, что более длинные волосы усиливают мужское желание и в итоге это приводит к более частым половым контактам. Они рекомендуют женщинам, желающим улучшить сексуальную жизнь, регулярно мыть голову, коротко не стричься и пользоваться уходовыми средствами.

Заодно исследователи проверили, справедливо ли то же самое для длинноволосых мужчин. Оказалось, никаких преимуществ по сравнению с коротко стриженными или лысыми мужьями у них нет.