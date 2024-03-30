Вице-канцлер Германии Хабек усомнился в скором завершении конфликта на Украине

Рассчитывать на скорое благополучное завершение конфликта на Украине не приходится. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек в видеообращении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

"Мы стремимся к миру. Да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца", — считает он.

По словам Хабека, Европе вообще и Германии в частности следует подготовиться к возможной угрозе и обеспечить всестороннюю защиту. Вице-канцлер утверждает, что Россия полностью перешла на военные рельсы и существенно нарастила количество вооружений. Выразив беспокойство по поводу возможной эскалации конфликта, он, тем не менее, не поддержал идею его заморозки и призвал и дальше оказывать военную помощь Киеву: только украинцам решать, на каких условиях им добиваться перемирия.

"Я и сейчас выступаю за то, чтобы мы и дальше поддерживали её в больших объёмах и новой военной техникой", — сказал Хабек.