Украина вскоре станет просить о мире, но её условия вряд ли устроят Российскую Федерацию. Такое заявление сделал глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

"Моё мнение, дело идёт к тому, что в ближайшее время Украина попросит мира. Но это не тот мир, который нужен нам, который нас устроит. Нам нужен мир, который будет гарантировать безопасность России. Наш президент об этом чётко и однозначно заявил", — напомнил он в беседе с РИА "Новости".

Глава крымского парламента добавил, что нынешний Киев доказал свою недоговороспособность. Власти современной Украины могут предлагать только очередные итерации Минских соглашений и заключать сделки, условия которых не намерены выполнять. Поэтому брать на себя какие бы то ни было обязательства перед такими "партнёрами" попросту бессмысленно.

Константинов подчеркнул, что в основу мира на Украине должна быть положена победа России, которая могла бы обеспечить безопасность для Белгорода, Брянска, Воронежа, Крыма, Херсона, Запорожья и Донбасса.