В Госдуме отметили связь убийц из "Крокуса" с Киевом и призвали "размотать всю цепочку"
Депутат Журавлёв заявил об очевидности связи с Киевом террористов из "Крокуса"
"Крокус" в момент террористической атаки. Обложка © Life.ru
Нет никаких сомнений в том, что террористы, открывшие стрельбу в "Крокусе", связаны с Украиной, тем более это очевидно на фоне активизации диверсантов ВСУ у границы с Россией. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
В причастности террористов, устроивших бойню в "Крокусе", к Украине ни у кого нет никаких сомнений, учитывая то, как активизировались в последнее время диверсионные группы предателей и ЕС на границе с российской Белгородской областью.
По его словам, предстоит проверить, как соблюдались в здании меры безопасности, но уже ясно, что предстоит усилить контроль на большинстве публичных мероприятий. А Украину, добавил депутат, давно пора признать террористическим государством со всеми вытекающими последствиями. Тогда любое сотрудничество с этой страной — финансовое, экономическое, гуманитарное — будет автоматически означать нарушение Уголовного кодекса, пояснил он.
"Действовать с террористами бескомпромиссно и жёстко, при любой попытке атаки уничтожать на месте. И обязательно нужно размотать всю цепочку — от исполнителей до тех, кто отдавал приказы. Где бы они ни находились — в Киеве, Лондоне или Вашингтоне, недаром ведь западные посольства заранее предупреждали своих граждан, что выходить на московские улицы будет опасно", — добавил Журавлёв.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 115 человек, ещё более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". По данным следствия, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы.