В Госдуме отметили связь убийц из "Крокуса" с Киевом и призвали "размотать всю цепочку" Депутат Журавлёв заявил об очевидности связи с Киевом террористов из "Крокуса" 23 марта, 10:45 "Крокус" в момент террористической атаки. Обложка © Life.ru

Нет никаких сомнений в том, что террористы, открывшие стрельбу в "Крокусе", связаны с Украиной, тем более это очевидно на фоне активизации диверсантов ВСУ у границы с Россией. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

В причастности террористов, устроивших бойню в "Крокусе", к Украине ни у кого нет никаких сомнений, учитывая то, как активизировались в последнее время диверсионные группы предателей и ЕС на границе с российской Белгородской областью. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы РФ

По его словам, предстоит проверить, как соблюдались в здании меры безопасности, но уже ясно, что предстоит усилить контроль на большинстве публичных мероприятий. А Украину, добавил депутат, давно пора признать террористическим государством со всеми вытекающими последствиями. Тогда любое сотрудничество с этой страной — финансовое, экономическое, гуманитарное — будет автоматически означать нарушение Уголовного кодекса, пояснил он.

"Действовать с террористами бескомпромиссно и жёстко, при любой попытке атаки уничтожать на месте. И обязательно нужно размотать всю цепочку — от исполнителей до тех, кто отдавал приказы. Где бы они ни находились — в Киеве, Лондоне или Вашингтоне, недаром ведь западные посольства заранее предупреждали своих граждан, что выходить на московские улицы будет опасно", — добавил Журавлёв.