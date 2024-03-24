В Крыму горячо поддержали призыв признать киевский режим террористическим
Стихийный мемориал возле подмосковного "Крокус сити холла", где при теракте 22 марта погибли больше ста человек. Обложка © Life.ru
Сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, аргументы в пользу этого уже намного более крепкие, чем просто материальный урон.
"Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершённые от имени Украины или при её попустительстве — в отношении в том числе Крыма", — приводит слова Константинова РИА "Новости".
Отметим, что призывы признать Украину террористическим государством звучали и раньше, но возобновились с новой силой после ужасающей трагедии в подмосковном "Крокус сити холле". Число пострадавших при теракте в концертном зале возросло до 152. Жертвами же массового убийства стали 133 человека. В настоящее время следователи проводят допрос задержанных боевиков, которые надеялись скрыться на территории Украины. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.