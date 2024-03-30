В США предупредили Киев о мести влиятельного врага из ЕС
FP: Польша может заблокировать Киеву путь в ЕС из-за бастующих фермеров
Инициатива Еврокомиссии по предоставлению Украине ещё одного года свободного доступа к общему рынку стран Евросоюза вызывала недовольство у многих стран объединения, получивших серьёзный удар по экономике из-за мощного потока продуктов, хлынувшего в Европу через украинскую границу. Гнев партнёров из ЕС может привести к тому, что дорога в союз европейских стран окажется закрыта для Киева, утверждает журнал Foreign Policy.
"Это наиболее очевидно в соседствующей с Украиной Польше, которая изначально всячески поддерживала её, но в последнее время проявляет гораздо большую сдержанность в отношении Киева и, главное, в отношении его членства в ЕС", — сказано в материале.
Так, польские фермеры уже полтора месяца бастуют против поставок украинской сельхозпродукции, а остальное общество страны вполне с ними солидарно, пишет автор материала. В такой ситуации постоянные попытки руководства ЕС подыграть Украине могут привести к тому, что у Киева появятся очень влиятельные враги среди европейских стран, а в частности — Польша, от поддержки которой во многом зависит заветное членство Незалежной в Евросоюзе.
Напомним, протестные акции польских фермеров продолжаются с февраля. Участники забастовки требуют остановить импорт украинской сельхозпродукции в Польшу и поддержать национальное животноводство. Участники протестов блокировали проезд даже для военной техники, которую ВСУ направил Запад. В начале месяца Киев пошёл на компромисс и предложил урезать объёмы поставок аграрных продуктов в Европу, взамен призвав ЕС прекратить аналогичные закупки у Российской Федерации. А 9 марта протестующие фермеры Польши отказались от выплат компенсаций, предложенных им правительством, и потребовали системных регулировок европейского рынка продовольствия.
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