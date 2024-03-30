В США предупредили Киев о мести влиятельного врага из ЕС

Инициатива Еврокомиссии по предоставлению Украине ещё одного года свободного доступа к общему рынку стран Евросоюза вызывала недовольство у многих стран объединения, получивших серьёзный удар по экономике из-за мощного потока продуктов, хлынувшего в Европу через украинскую границу. Гнев партнёров из ЕС может привести к тому, что дорога в союз европейских стран окажется закрыта для Киева, утверждает журнал Foreign Policy.

"Это наиболее очевидно в соседствующей с Украиной Польше, которая изначально всячески поддерживала её, но в последнее время проявляет гораздо большую сдержанность в отношении Киева и, главное, в отношении его членства в ЕС", — сказано в материале.