Песков призвал учитывать новый геополитический расклад после слов Зеленского

Владимиру Зеленскому следует принимать в учёт новый геополитический расклад, делая заявления о переговорах с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова украинского политика.

"Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и РФ. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придётся считаться", — подчеркнул представитель Кремля РИА "Новости".