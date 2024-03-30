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30 марта, 10:50
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Песков призвал учитывать новый геополитический расклад после слов Зеленского

Владимиру Зеленскому следует принимать в учёт новый геополитический расклад, делая заявления о переговорах с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова украинского политика.

"Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и РФ. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придётся считаться", — подчеркнул представитель Кремля РИА "Новости".

Зеленского призвали капитулировать после слов о переговорах без выхода на границы 1991-го
Зеленского призвали капитулировать после слов о переговорах без выхода на границы 1991-го

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к началу мирных переговоров с Россией без выхода на границы 1991 года. По его словам, президент РФ пойдёт на такой шаг, если ВСУ сумеют вернуть расклад, сложившийся на карте в 2022 году, но для этого необходима полная торговая блокада России. Примечательно, что в 2023 году украинский политик называл неприемлемыми переговоры без ухода контингента ВС РФ с территорий "в пределах Украины 1991 года".

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ТАСС / Бедняков Павел

Владимир Озеров
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