Украинцам разрешили жениться онлайн
Вице-премьер Украины Фёдоров сообщил, что украинцам разрешили жениться онлайн
На Украине хотят разрешить браки онлайн. Обложка © Freepik
Правительство Украины одобрило инициативу, согласно которой граждане страны смогут заключать браки по видеосвязи в специальном приложении. Об этом сообщил вице-премьер страны Михаил Фёдоров.
"Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии", — пояснил он в телеграм-канале.
Молодожёны смогут видеть друг друга на экране, а также к ним подключится сотрудник загса, который засвидетельствует брак. Все подписи будут ставиться электронно, отметил чиновник. По его словам, это "прорыв" в мире цифровых технологий. Фёдоров не стал называть сроки, когда систему запустят.
Тем временем в США призывают Владимира Зеленского гнать на фронт всё больше украинцев из-за больших потерь. Вашингтон склоняет Киев к расширению критериев мобилизации, даже несмотря на то, что это может вызвать недовольство среди граждан. Так, Верховная рада хочет мобилизовывать молодых людей уже с 18 лет.