Украинцам разрешили жениться онлайн Вице-премьер Украины Фёдоров сообщил, что украинцам разрешили жениться онлайн 30 марта, 11:01 На Украине хотят разрешить браки онлайн. Обложка © Freepik

Правительство Украины одобрило инициативу, согласно которой граждане страны смогут заключать браки по видеосвязи в специальном приложении. Об этом сообщил вице-премьер страны Михаил Фёдоров.

"Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии", — пояснил он в телеграм-канале.

Молодожёны смогут видеть друг друга на экране, а также к ним подключится сотрудник загса, который засвидетельствует брак. Все подписи будут ставиться электронно, отметил чиновник. По его словам, это "прорыв" в мире цифровых технологий. Фёдоров не стал называть сроки, когда систему запустят.

Авторы Татьяна Миссуми