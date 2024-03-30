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Украинцам разрешили жениться онлайн

Вице-премьер Украины Фёдоров сообщил, что украинцам разрешили жениться онлайн

30 марта, 11:01
На Украине хотят разрешить браки онлайн. Обложка © Freepik

На Украине хотят разрешить браки онлайн. Обложка © Freepik

Правительство Украины одобрило инициативу, согласно которой граждане страны смогут заключать браки по видеосвязи в специальном приложении. Об этом сообщил вице-премьер страны Михаил Фёдоров.

"Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии", пояснил он в телеграм-канале.

Молодожёны смогут видеть друг друга на экране, а также к ним подключится сотрудник загса, который засвидетельствует брак. Все подписи будут ставиться электронно, отметил чиновник. По его словам, это "прорыв" в мире цифровых технологий. Фёдоров не стал называть сроки, когда систему запустят.

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Тем временем в США призывают Владимира Зеленского гнать на фронт всё больше украинцев из-за больших потерь. Вашингтон склоняет Киев к расширению критериев мобилизации, даже несмотря на то, что это может вызвать недовольство среди граждан. Так, Верховная рада хочет мобилизовывать молодых людей уже с 18 лет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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