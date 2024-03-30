Посол РФ не видит в Австрии вопиющих случаев дискриминации россиян
Граждане России в Австрии не чувствуют себя притеснёнными по сравнению с положением дел в других странах Евросоюза. Об этом рассказал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийским СМИ. Его слова публикует пресс-служба диппредставительства РФ в Австрии.
"Положение российских граждан в Австрии в сравнении с некоторыми странами ЕС можно охарактеризовать как удовлетворительное. Здесь, к счастью, мы не видим никаких вопиющих случаев дискриминации наших соотечественников", — заявил дипломат.
Он также обратил внимание на то, что австрийские банки не открывают счета для русских общественных организаций, занимающихся продвижением двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества.
Ранее посол РФ в Армении Копыркин сказал, что Россия готова беспрекословно исполнить союзнические обязательства при внешней агрессии против страны. Такое заявление было сделано на фоне приостановления участия Армении в ОДКБ её премьер-министром Пашиняном, который считает, что Россия не выполнила договор о коллективной безопасности в отношении его страны.
Shutterstock / FOTODOM