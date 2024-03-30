В США заявили об ударах ВС РФ по самым уязвимым местам ВСУ
BI: Планирующие российские бомбы вынуждают ВСУ обнажать системы ПВО
Российские военные вынуждают ВСУ размещать системы противовоздушной обороны вблизи фронта, из-за чего их вооружение становится более уязвимым. Как пишет Business Insider, всё дело в ударах планирующих бомб.
"Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолёты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии", — говорится в материале.
Для того чтобы попытаться сбить российские истребители, ВСУ размещают "драгоценные средства ПВО" как можно ближе к фронту. Однако риск того, что вооружение будет уничтожено, из-за этого крайне велик.
Кстати, ранее на Украине и правда забили тревогу из-за оружия России, обращающего ВСУ в бегство. Украинские военные теряют позиции из-за планирующих авиабомб ВС РФ. Как признал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, Киев не может противостоять этому оружию. Подробнее о том, как российские бомбы ФАБ-1500 превращают украинскую линию обороны в руины, — в нашем материале.
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