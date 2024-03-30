В США заявили об ударах ВС РФ по самым уязвимым местам ВСУ

Российские военные вынуждают ВСУ размещать системы противовоздушной обороны вблизи фронта, из-за чего их вооружение становится более уязвимым. Как пишет Business Insider, всё дело в ударах планирующих бомб.

"Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолёты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии", — говорится в материале.

Для того чтобы попытаться сбить российские истребители, ВСУ размещают "драгоценные средства ПВО" как можно ближе к фронту. Однако риск того, что вооружение будет уничтожено, из-за этого крайне велик.