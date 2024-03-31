Дортмундская "Боруссия" всухую обыграла "Баварию" в выездном матче
Защитник "Боруссии" Юлиан Рюэрсон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bvb09
Матч 27-го тура чемпионата Германии по футболу между "Баварией" и дортмундской "Боруссии" в Мюнхене завершился уверенной победой гостей с запада. Чёрно-жёлтые забили в ворота соперников два мяча, не пропустив ни единого гола в ответ.
Счёт уже на 10-й минуте встречи открыл форвард "шмелей" Карим Адейеми. Незадолго до конца игры преимущество точным ударом приумножил Юлиан Рюэрсон. Родной газон не помог хозяевам сократить отставание. Примечательно, что в предыдущих десяти матчах с "Боруссией" баварцы одерживали верх.
Победа позволила дортмундцам подняться на четвёртое место в рейтинге Бундеслиги с результатом в 53 очка. "Бавария" же с активом в 60 очков занимает вторую строчку турнирной таблицы.
А в российской столице тем временем завершился матч между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом". 90 минут не хватило командам, чтобы определить сильнейшего. Встреча закончилась со счётом 0:0.