Дортмундская "Боруссия" всухую обыграла "Баварию" в выездном матче

Матч 27-го тура чемпионата Германии по футболу между "Баварией" и дортмундской "Боруссии" в Мюнхене завершился уверенной победой гостей с запада. Чёрно-жёлтые забили в ворота соперников два мяча, не пропустив ни единого гола в ответ.

Счёт уже на 10-й минуте встречи открыл форвард "шмелей" Карим Адейеми. Незадолго до конца игры преимущество точным ударом приумножил Юлиан Рюэрсон. Родной газон не помог хозяевам сократить отставание. Примечательно, что в предыдущих десяти матчах с "Боруссией" баварцы одерживали верх.

Победа позволила дортмундцам подняться на четвёртое место в рейтинге Бундеслиги с результатом в 53 очка. "Бавария" же с активом в 60 очков занимает вторую строчку турнирной таблицы.