В московском Eurospar откроют швейный цех с работниками-заключёнными 31 марта, 08:47 В здании Eurospar на Днепропетровской улице сделают швейный цех с осуждёнными. Видео © SHOT

В здании московского супермаркета Eurospar на Днепропетровской улице сделают швейный цех, где будут работать осуждённые. Об этом узнал SHOT от своего источника.

В здании Eurospar на Днепропетровской улице сделают швейный цех с осуждёнными. Видео © SHOT

"Это здание "Спар" арендует полностью, и он в аренду сдаёт второй этаж компании, которая там будет. Раньше там фитнес-зал был. Сейчас там они [осуждённые] будут жить и работать", — поделился собеседник издания.

Магазин сдал в субаренду помещение под нужды ФСИН, сейчас на окнах уже устанавливают решётки. Заключённые начнут шить спецодежду для разных ведомств. Открытие цеха запланировано на 1 апреля. По данным SHOT, в 2023 году преступники произвели товаров и оказали услуг на 44 миллиарда 300 миллионов рублей.

Ранее в Екатеринбурге агрессивный после принятого на грудь местный житель оголился по пояс и взял штурмом мясной магазин на улице Титова, 22. Происшествие сняли очевидцы, приславшие видео для публикации в паблик "Инцидент-Екатеринбург".

Авторы Татьяна Миссуми