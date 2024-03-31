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Азаров: Зеленский совсем скоро станет никем

Азаров заявил, что Зеленский скоро станет никем из-за отмены выборов на Украине

31 марта, 12:55
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский скоро станет никем, так как отказался проводить президентские выборы на Украине, а конституция страны не говорит об автоматическом продлении срока его полномочий. Таким мнением поделился в телеграм-канале бывший украинский премьер Николай Азаров.

"Конституция Украины не предусматривает никаких продлений сроков полномочий, просто не предусматривает! А раз конституция не предусматривает, то Зеленский совсем скоро станет никем", написал он.

Азаров уверен, что Зеленский просто боится проиграть выборы, а военными действиями лишь прикрывается. По словам экс-премьера, отмена голосования доказывает, что Украина при Зеленском "перестала быть демократической страной", тем более что за последнее десятилетие в стране "вытравили" всех политиков, которые хоть что-то могли предпринять.

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Напомним, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, однако ещё в ноябре 2023 года Верховная рада подписала декларацию об их запрете во время боевых действий. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский и ранее не был легитимен, так как после госпереворота в 2014 году киевские власти не имеют законных полномочий.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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