Регион

Уведомления отключены

31 марта, 13:00

Россиян переполошила новая страшилка о "бракованных" загранпаспортах: SHOT выяснил правду

SHOT: Размазанная подпись в загранпаспорте не делает документ недействительным

Если в загранпаспорте смажется подпись, то покинуть Россию не получится — такие истории начали повляться в чатах для путешественников и очень встревожили российских туристов. SHOT выяснил, может ли поплывший автограф испортить ваш отдых.

Подпись можно назвать ахиллесовой пятой паспортов. Наверняка многим знакома ситуация: ставишь красивый автограф в документе, забираешь, а потом открываешь вновь и видишь, что вместо аккуратной росписи в документе красуется чернильная клякса. Внезапно этот дефект начал приобретать славу настоящего убийцы отпусков, прийдя на смену переполошившим туристов в прошлом месяце неправильным семёркам в паспортах.

Вот только всё это беспокойство абсолютно напрасно. SHOT пообщался с сотрудником МВД и узнал, что роспись, как бы её ни размазало, не может считаться порчей загранника.

"Если у вас биометрический паспорт, подпись там цифровая, она считывается с камер на границе; если паспорт обычный, то для идентификации личности используются ФИО, отдел и дата выдачи", — объяснил собеседник телеграм-канала.

У россиянки из "Хабакасии" сорвался оплаченный отпуск из-за ошибки в загранпаспорте
У россиянки из "Хабакасии" сорвался оплаченный отпуск из-за ошибки в загранпаспорте

Ранее визовый эксперт предупредил россиян о том, что для поездок в Европу с середины 2024 года будет нужен загран нового образца, даже если срок действия оформленного ранее документа ещё не истёк. Ввиду этого он рекомендовал сделать себе биометрический паспорт, который будет приниматься в большинстве европейских государств, перешедших на автоматизированное распознавание чипов.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров