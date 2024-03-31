Россиян переполошила новая страшилка о "бракованных" загранпаспортах: SHOT выяснил правду

Если в загранпаспорте смажется подпись, то покинуть Россию не получится — такие истории начали повляться в чатах для путешественников и очень встревожили российских туристов. SHOT выяснил, может ли поплывший автограф испортить ваш отдых.

Подпись можно назвать ахиллесовой пятой паспортов. Наверняка многим знакома ситуация: ставишь красивый автограф в документе, забираешь, а потом открываешь вновь и видишь, что вместо аккуратной росписи в документе красуется чернильная клякса. Внезапно этот дефект начал приобретать славу настоящего убийцы отпусков, прийдя на смену переполошившим туристов в прошлом месяце неправильным семёркам в паспортах.

Вот только всё это беспокойство абсолютно напрасно. SHOT пообщался с сотрудником МВД и узнал, что роспись, как бы её ни размазало, не может считаться порчей загранника.

"Если у вас биометрический паспорт, подпись там цифровая, она считывается с камер на границе; если паспорт обычный, то для идентификации личности используются ФИО, отдел и дата выдачи", — объяснил собеседник телеграм-канала.