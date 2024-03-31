В Раде потребовали от Зеленского шагов для "выживания" Украины Нардеп Геращенко назвала руководство Украины неэффективным и непрофессиональным 31 марта, 14:14 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала киевскую власть непрофессиональной, а единство в стране — "фасадным и ритуальным". Об этом политик написала в телеграм-канале.

"Сейчас выборы действительно невозможны. И мы все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ. <...> Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания страны нужно настоящее, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство", — пояснила она.

По её словам, как бы ни пыжился Владимир Зеленский создать видимость единства на Украине, у него это плохо получается. Поэтому необходимо полностью переформатировать органы управления, полагает нардеп. "Возвращение парламенту и правительству субъектности — это тоже о выживании страны", — подчеркнула Геращенко.

Напомним, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, однако ещё в ноябре 2023 года Верховная рада подписала декларацию об их запрете во время боевых действий. Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что скоро Владимир Зеленский станет никем, так как конституция страны не предусматривает никакого автоматического продления его президентских полномочий.

Авторы Татьяна Миссуми