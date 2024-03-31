Книгу в обложке из человеческой кожи изъяли из библиотеки Гарварда

Экземпляр книги Арсена Уссе "Судьбы души", который был выпущен в 1880-е годы, был изъят из библиотеки Гарварда в целях замены обложки из человеческой кожи. Это связано с тем, чтобы создать возможность предоставлять экземпляр книги всем желающим. Об этом сообщает сайт учреждения.

История этой интересной обложки кроется в далёком прошлом. Французский врач и библиофил Людовик Буланд обернул свою книгу в кожу, которую без согласия взял с тела своей пациентки. Известно, что судьба книги находилась в руках и у американского дипломата, выпускника Гарварда Джона Стетсона – младшего, однако после его смерти вдова Стетсона отдала "Судьбы души" в дар университетской библиотеке.

Решение о необходимости замены переплёта было принято руководством Гарвардской библиотеки и Комитетом по возвращению музейных коллекций Гарварда. Там извинились за "прошлые ошибки в обращении с книгой, которые привели к объективизации и ущемлению достоинства человека, чьи останки были использованы для её переплёта". По словам библиотекаря Гарварда Тома Хайри, данная книга больше не предназначена для этой коллекции "из-за этически небезопасного характера происхождения книги". Однако сейчас библиотека проводит дополнительные исследования, чтобы понять, где хранить этот экземпляр.