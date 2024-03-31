Шесть человек пострадали в аварии с маршруткой и Toyota в Геленджике
Место ДТП с маршруткой в Геленджике. Фото © Telegram / Геленджик | Пресс-служба администрации
Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике, травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров общественного транспорта. Авария произошла на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской, сообщили в администрации города.
"В результате ДТП с внедорожником марки Toyota микроавтобус перевернулся. Водитель внедорожника не уступил дорогу. В микроавтобусе находилось девять пассажиров, шесть из них получили травмы различной тяжести", — уточнили в городской мэрии.
На место ДТП прибыли сотрудники полиции, МЧС и бригады скорой медицинской помощи.
Ранее в Курске автобус протаранил машины и врезался в другой общественный транспорт. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон и вспыхнул пожар. В результате в настоящее время известно о десяти пострадавших, двое из которых дети. Возбуждено уголовное дело.