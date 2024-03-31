Шесть человек пострадали в аварии с маршруткой и Toyota в Геленджике

Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике, травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров общественного транспорта. Авария произошла на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской, сообщили в администрации города.

"В результате ДТП с внедорожником марки Toyota микроавтобус перевернулся. Водитель внедорожника не уступил дорогу. В микроавтобусе находилось девять пассажиров, шесть из них получили травмы различной тяжести", — уточнили в городской мэрии.