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31 марта, 16:50

Шесть человек пострадали в аварии с маршруткой и Toyota в Геленджике

Место ДТП с маршруткой в Геленджике. Фото © Telegram / Геленджик | Пресс-служба администрации

Место ДТП с маршруткой в Геленджике. Фото © Telegram / Геленджик | Пресс-служба администрации

Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике, травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров общественного транспорта. Авария произошла на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской, сообщили в администрации города.

"В результате ДТП с внедорожником марки Toyota микроавтобус перевернулся. Водитель внедорожника не уступил дорогу. В микроавтобусе находилось девять пассажиров, шесть из них получили травмы различной тяжести", уточнили в городской мэрии.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции, МЧС и бригады скорой медицинской помощи.

Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Калугой
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Ранее в Курске автобус протаранил машины и врезался в другой общественный транспорт. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон и вспыхнул пожар. В результате в настоящее время известно о десяти пострадавших, двое из которых дети. Возбуждено уголовное дело.

Андрей Бражников
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