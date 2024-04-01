В США вновь обвинили Россию в причастности к случаям "гаванского синдрома"

К появлению у американских чиновников "гаванского синдрома", выражающегося в головной боли и тошноте, могут быть причастны российские спецслужбы. Об этом заявил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

В распоряжении СМИ якобы оказались электронные письма высокопоставленных представителей Совбеза РФ, обсуждавших в марте 2021 года передачу Вьетнаму "уникальной технологии, имеющейся только у РФ". По словам экс-руководителя следствия Пентагона по случаям "гаванского синдрома" Грэга Эдгрина, русские хотели вмешаться в поездку вице-президента Камалы Харрис, чтобы не дать США наладить отношения с этой азиатской страной.