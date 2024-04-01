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1 апреля, 01:56

В США вновь обвинили Россию в причастности к случаям "гаванского синдрома"

CBS: Российские спецслужбы причастны к "гаванскому синдрому" у дипломатов США

К появлению у американских чиновников "гаванского синдрома", выражающегося в головной боли и тошноте, могут быть причастны российские спецслужбы. Об этом заявил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

В распоряжении СМИ якобы оказались электронные письма высокопоставленных представителей Совбеза РФ, обсуждавших в марте 2021 года передачу Вьетнаму "уникальной технологии, имеющейся только у РФ". По словам экс-руководителя следствия Пентагона по случаям "гаванского синдрома" Грэга Эдгрина, русские хотели вмешаться в поездку вице-президента Камалы Харрис, чтобы не дать США наладить отношения с этой азиатской страной.

"Если я ошибаюсь насчёт того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук", — заявил он.

Пентагон решил вызывать "гаванский синдром" у животных
Пентагон решил вызывать "гаванский синдром" у животных

Напомним, информация, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", появилась в 2017 году. Кубинские эксперты заявили, что США могли принять за такие атаки стрекот сверчков или цикад. В 2018-м американские дипломаты в Китае пожаловались на те же симптомы. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили о возможной причастности к этим необъяснимым случаям России. Президент США Джо Байден даже утвердил новую должность — координатора по аномальным медицинским инцидентам. Однако в итоге разведка США не нашла связи РФ с "гаванским синдромом".

Обложка ©

Unsplash / Ferdinand Stöhr

Лариса Сафронова
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