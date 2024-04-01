Врач объяснила, что не так с методом закаливания Павла Дурова

Миллиардер Павел Дуров показал, как неспешно опускается в наполненную льдом ванну. Несколько минут в воде с температурой 0 градусов и льдом — лучший способ начать день, полагает основатель "Телеграма". Вот только врачи считают, что такой метод пробуждения полезен далеко не всем. По словам эндокринолога Зухры Павловой, не каждый человек способен вынести такое испытание, так как экстремальное закаливание — это большой стресс для организма. И делать это нужно постепенно.

Миллиардер Павел Дуров неспешно опускается в наполненную льдом бадью. Видео © Telegram / Du Rove

"Я во многом поддерживаю его взгляд на ведение здорового образа жизни. Но есть и то, с чем не могу согласиться. У окунания в ледяную воду тоже есть свои нюансы", — делится Павлова в своём телеграм-канале.

Нерегулярное закаливание, например ныряние в прорубь раз в год, лишь ускоряет старение организма, а прилив сил случается за счёт выброса гормонов стресса — адреналина и кортизола.

Погружение в ледяную воду противопоказано:

— при слабом иммунитете — во время простуды — при повышенной склонности к тромбозам — в момент обострения хронических заболеваний — во время приёма психотропных — при сердечно-сосудистых заболеваниях — во время беременности и лактации.