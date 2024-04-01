Британское издание Evening Standard предсказало Украине полное поражение в конфликте с российскими военными уже к лету 2024 года. По словам редактора отдела обороны Роберта Фокса, президент Владимир Путин после ужасающего теракта в "Крокус сити холле" ясно дал понять, что его борьба сейчас ведётся не только против неонацистской Украины, но и "против неонацистского Запада", частью которого является киевский режим, который Фокс называет "лидером бренда".

"Среди западных союзников растёт понимание того, что Украина проигрывает наземную войну против России и к лету может столкнуться с поражением", — говорится в его статье.