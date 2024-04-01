Украине предсказано поражение в течение пары месяцев
Британское издание Evening Standard предсказало Украине поражение уже к лету
Британское издание Evening Standard предсказало Украине полное поражение в конфликте с российскими военными уже к лету 2024 года. По словам редактора отдела обороны Роберта Фокса, президент Владимир Путин после ужасающего теракта в "Крокус сити холле" ясно дал понять, что его борьба сейчас ведётся не только против неонацистской Украины, но и "против неонацистского Запада", частью которого является киевский режим, который Фокс называет "лидером бренда".
"Среди западных союзников растёт понимание того, что Украина проигрывает наземную войну против России и к лету может столкнуться с поражением", — говорится в его статье.
Фокс отмечает, что реакция Запада на перспективу российского прорыва в течение нескольких недель была неоднозначной. Артиллерийские запасы Великобритании, Германии и США в течение двух лет не смогут пополниться настолько, чтобы обеспечивать собственные нужды. Берлин увеличил расходы на оборону, но отказывается послать Украине оружие, способное, по мнению военного аналитика, "изменить правила игры". Таким оружием он называет ракету "Таурус". Журналист убеждён, что союзникам в НАТО и ЕС необходимо иметь скоординированную стратегию, чтобы "предотвратить катастрофу на Украине прямо сейчас".
Ранее Life.ru писал, что зарубежные политики перестали скрывать истинные интересы Запада в конфликте. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Брюссель помогает Киеву не из-за любви к украинцам, а чтобы удовлетворить свои интересы. Схожее заявление днём ранее сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, увидевший в поддержке Незалежной способ обезопасить Германию.
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