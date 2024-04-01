ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Харькова
Минобороны: ВС РФ поразили пункт временной дислокации наёмников у Харькова
Российские войска за минувшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Харьков, а также живую силу и военную технику ВСУ в 138 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Также в ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолёт Су-27 в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, за сутки силы ПВО перехватили 228 беспилотников ВСУ, четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одну управляемую авиационную бомбу JDAM американского производства.
rosguard.gov.ru