ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Харькова

Российские войска за минувшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Харьков, а также живую силу и военную технику ВСУ в 138 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.