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1 апреля, 11:00

ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Харькова

Минобороны: ВС РФ поразили пункт временной дислокации наёмников у Харькова

Российские войска за минувшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Харьков, а также живую силу и военную технику ВСУ в 138 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

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Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолёт Су-27 в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, за сутки силы ПВО перехватили 228 беспилотников ВСУ, четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одну управляемую авиационную бомбу JDAM американского производства.

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rosguard.gov.ru

Иван Косицын
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