Военный аэропорт на родине Зеленского оказался стёрт с лица земли

ВС РФ ударили по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, который использовали Воздушные силы Украины. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

"В 16:45 по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, было замечено несколько полётов самолётов и вертолётов", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по цементному заводу в Кривом Роге. По предварительным данным, там находилось от 10 до 12 единиц военной техники ВСУ.