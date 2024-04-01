Военный аэропорт на родине Зеленского оказался стёрт с лица земли
В подполье заявили, что ВС РФ ударили по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге
ВС РФ ударили по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, который использовали Воздушные силы Украины. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 16:45 по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, было замечено несколько полётов самолётов и вертолётов", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Ранее российские военные нанесли ракетный удар по цементному заводу в Кривом Роге. По предварительным данным, там находилось от 10 до 12 единиц военной техники ВСУ.
Накануне в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Также сигнал сработал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
ТАСС / Новодережкин Антон