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1 апреля, 15:37

Военный аэропорт на родине Зеленского оказался стёрт с лица земли

В подполье заявили, что ВС РФ ударили по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге

ВС РФ ударили по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, который использовали Воздушные силы Украины. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

"В 16:45 по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, было замечено несколько полётов самолётов и вертолётов", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по цементному заводу в Кривом Роге. По предварительным данным, там находилось от 10 до 12 единиц военной техники ВСУ.

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В Харьковской области ВСУ подставили американский экипаж ЗРК Patriot под российские ракеты, пишут СМИ

Накануне в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Также сигнал сработал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Никита Осипов
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