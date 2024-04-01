Зеленский задумал реформы в украинском правительстве
Подоляк: Зеленский будет инициировать реформирование украинского правительства
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал планы киевского режима по поводу внесения возможных изменений в работу Правительства Украины. Чиновник в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что президентской администрацией будет инициировано реформирование кабинета министров.
"Есть потребность актуализировать программы реформирования правительства. Президент будет обращать на это внимание, инициировать. Некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности", — заявил Подоляк.
Помимо того, он также прокомментировал недавние кадровые изменения в офисе Зеленского. По словам советника главы администрации украинского лидера, в этих событиях не нужно искать какой-то "конспирологии". Подоляк сообщил, что это является обычной "перезагрузкой" для повышения эффективности работы аппарата.
В то же время политический деятель рассказал, что именно собирается менять Зеленский в работе правительства. Как заявил Подоляк, в первую очередь реформы коснутся военной вертикали и тех, кто непосредственно участвует в реализации инициатив украинского президента. Впоследствии Зеленским будут вноситься предложения по реформированию власти исходя из оценки экономического и социального положения Незалежной.
Между тем полномочия Владимира Зеленского истекут в ночь на 21 мая 2024 года, по Конституции Украины пролонгировать их нельзя. Согласно действующей на Украине декларации, президентские и парламентские выборы до завершения боевых действий проводить нельзя. В ней также уточняется, что их можно организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения, которое в Незалежной продлили до 13 мая.