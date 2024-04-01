Зеленский задумал реформы в украинском правительстве

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал планы киевского режима по поводу внесения возможных изменений в работу Правительства Украины. Чиновник в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что президентской администрацией будет инициировано реформирование кабинета министров.

"Есть потребность актуализировать программы реформирования правительства. Президент будет обращать на это внимание, инициировать. Некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности", — заявил Подоляк.

Помимо того, он также прокомментировал недавние кадровые изменения в офисе Зеленского. По словам советника главы администрации украинского лидера, в этих событиях не нужно искать какой-то "конспирологии". Подоляк сообщил, что это является обычной "перезагрузкой" для повышения эффективности работы аппарата.