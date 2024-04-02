Американский конгрессмен призвал США выйти из НАТО

Соответствующее заявление он озвучил в ответ на статью CNN, в которой со ссылкой на источники указывалось, что американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Напомним, что именно там находится крупнейшая база Тихоокеанского флота Пёрл-Харбор. Соответственно, при нападения на Гавайи эта статья не будет задействована.