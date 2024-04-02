Американский конгрессмен призвал США выйти из НАТО
Конгрессмен Томас Масси заявил, что США должны выйти из состава НАТО
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси заявил, что Соединённые Штаты Америки должны выйти из состава Североатлантического альянса.
Соответствующее заявление он озвучил в ответ на статью CNN, в которой со ссылкой на источники указывалось, что американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Напомним, что именно там находится крупнейшая база Тихоокеанского флота Пёрл-Харбор. Соответственно, при нападения на Гавайи эта статья не будет задействована.
"Гавайи не подпадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения. — Прим. Life.ru) остальные 49 штатов", — написал конгрессмен в соцсети X.
Тем временем, в НАТО всё чаще говорят о готовности к конфликту с Россией. Как заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр, если это произойдёт сегодня, то "придётся драться с тем, что у тебя есть". При этом российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ не собирается воевать с альянсом и назвал подобного рода сообщения бредом.
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